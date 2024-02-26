Усе закрутилося після слів "Як ти?"

Історія кохання "Аслана" та Маргарити надихає. Вона про те, що для справжнього щастя в житті достатньо просто сильно кохати.

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Майбутнє подружжя познайомилося у 2014 році. Тоді "Аслан" працював менеджером мережі магазинів по всій Україні, а Маргарита працювала в одному з таких магазинів у Дніпрі. Родом чоловік з Запорізької області, але зараз його маленька батьківщина окупована російськими військами, а батьки перебувають у полоні.

У 2014 році іскра між парою ще не спалахнула, та все змінилося після повідомлення у 2022 році: "Як ти?". Хлопець та дівчина почали багато спілкуватися й постійно були на зв'язку. Саме "Аслан" переконав кохану виїхати в Австрію. Хоч дівчина була закордоном, пара продовжувала спілкуватися через відеозв'язок.

Влітку 2022 року я перейшов з територіальної оборони у лави ЗСУ. Набрався сміливості, я ж тепер штурмовик, й освідчився через відеозв'язок. Сказав Маргариті: "Хочеш, приїжджай, одружимось". Вона відповіла: "Так",

– розповів "Аслан".

Маргарита їздила до коханого під Бахмут

Щоб одружитися з коханим чоловіком, Маргарита їхала 36 годин. Тоді підрозділ "Аслана" перебував у Києві, і командир дозволив воїну одружитися у пункті дислокації. На весіллі були лише побратими "Аслана", а одружував закохану пару командир.

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"Так, не було в нас ні романтичного квітково-солодкого періоду, ні походів у кафе. Лише тепла підтримка й спілкування. Але для справжньої любові цього достатньо", – наголосив чоловік.

Після одруження Маргарита приїжджала аж під Бахмут, щоб побачити коханого, який служить у 5 окремій штурмовій Київській бригаді. "Аслан" вірить, що на війні його бережуть молитви коханої. Чоловік роздумує над тим, щоб після перемоги у війні залишитися у війську, а дружина його у цьому підтримує.