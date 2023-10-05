Надеяться бесполезно: эти два знака зодиака не способны на романтические поступки

Романтика играет очень важную роль в отношениях. В частности, способствует укреплению связи между людьми. Впрочем, не все готовы совершать романтические поступки.

Так, согласно астрологии, наиболее не романтичны представители двух знаков зодиака. В частности, Овна и Водолея, передает 24 Канал.

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Овен

Энергичные Овны всегда смелы и прямолинейны. Эти люди настроены на завоевание мира и достижение собственных целей. Романтика для них вообще не в приоритете.

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Водолей

Эти люди мыслят глобально. Водолеи всегда стремятся к независимости и свободе. Они могут рассматривать романтику как нечто неважное.

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