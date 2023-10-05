Так, согласно астрологии, наиболее не романтичны представители двух знаков зодиака. В частности, Овна и Водолея, передает 24 Канал.
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Овен
Энергичные Овны всегда смелы и прямолинейны. Эти люди настроены на завоевание мира и достижение собственных целей. Романтика для них вообще не в приоритете.
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Водолей
Эти люди мыслят глобально. Водолеи всегда стремятся к независимости и свободе. Они могут рассматривать романтику как нечто неважное.
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