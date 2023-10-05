Так, згідно з астрологією, найбільш не романтичними є представники двох знаків зодіаку. Зокрема, Овна та Водолія, передає 24 Канал.

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Овен

Енергійні Овни завжди сміливі та прямолінійні. Ці люди налаштовані на завоювання світу і досягнення власних цілей. Романтика для них взагалі не в пріоритеті.

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Водолій

Ці люди мислять глобально. Водолії завжди прагнуть незалежності та свободи. Вони можуть розглядати романтику як щось неважливе.

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