Мужчины поделились своими болезненными историями о том, как они узнали, что им изменяют.

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"Как я узнал об измене": реальные истории из жизни

"Я пришел к ней домой, чтобы удивить ее после работы. Однако, к моему удивлению, дверь открыл парень. Оказалось, что он был ее женихом, который работал за границей и решил вернуться домой раньше, чтобы также удивить ее. Я и не подозреваю, что она обручена".

"Она начала проводить много времени в доме своих двоюродных братьев. Казалось очевидным, что она тайно встречается с другим и использует двоюродного брата как прикрытие, поэтому я проверил ее телефон и был в шоке, обнаружив, что ошибался. Она просто занималась сексом со своим двоюродным братом".

"Она похудела, начала прятать телефон и избегать интимной близости".



Длительные разговоры по телефону могут свидетельствовать об измене / Фото cottonbro studio, Pexels

"Ее другой парень устал от того, что она решила остаться у меня, и сам позвонил мне и рассказал обо всем".

"Счет за телефон показал, что она отправила 600 сообщений за месяц на чужой номер. Этот номер показался мне знакомым, поэтому я набрал его – это был мой приятель."

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"У моей девушки был "эмоциональный" роман с парнем с работы, но она сказала, что больше с ним не общается. Мы были в пути, она была за рулем, а я использовал ее телефон для GPS, потому что мой разрядился. На телефон девушки пришло смс о встрече завтра. Она попыталась убедить меня, что кто-то просто ошибся номером, но я узнал его – это был парень с работы. Через несколько дней я пошел в нашу компанию мобильной связи и получил копию ее журналов вызовов. Она звонила ему много раз в течение недель. Это было тогда, когда она шла на прогулку сама ночью, потому что она "любит спокойное время в одиночестве". Она посылала ему сексуальные селфи, а мне говорила, что делает их, потому что ей просто нравится, какой она имеет вид. Я не могу поверить, насколько я был глуп, поверив этой лживой мошеннице".

"Она была очень горячая, потом холодная. Она игнорировала меня несколько дней, а потом вдруг захотела быть со мной непрерывно, а потом снова исчезала. Я думал, что ей просто нужно время в одиночестве. Однако позже я узнал, что она начинала дистанцироваться, когда общалась с кем-то другим. Когда эти отношения завершались ее изменой, она возвращалась и набрасывалась на меня. Я подозреваю, из-за чувства вины".

Этими историями мужчины поделились на популярном в США онлайн-форуме. Мы надеемся, что вам никогда не придется проживать подобный опыт.