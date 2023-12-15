Чоловіки поділилися своїми болючими історіями про те, як вони дізналися, що їм зраджують.

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"Як я дізнався про зраду": реальні історії з життя

"Я прийшов до неї додому, щоб здивувати її після роботи. Однак, на мій подив, двері відчинив хлопець. Виявилося, що він був її нареченим, який працював за кордоном і вирішив повернутися додому раніше, щоб також здивувати її. Я й гадки не мав, що вона заручена."

"Вона почала проводити багато часу в будинку своїх двоюрідних братів. Здавалося очевидним, що вона таємно зустрічається з іншим і використовує двоюрідного брата як прикриття, тому я перевірив її телефон і був шокований, виявивши, що помилявся. Вона просто займалася сексом зі своїм двоюрідним братом."

"Вона схудла, почала ховати телефон і уникати інтимної близькості".



Тривалі розмови телефоном можуть свідчити про зраду / Фото cottonbro studio, Pexels

"Її інший хлопець втомився від того, що вона вирішила залишитися в мене, і сам подзвонив мені і розказав про все".

"Рахунок за телефон показав, що вона надіслала 600 повідомлень за місяць на чужий номер. Цей номер видався мені знайомим, тож я набрав його – це був мій приятель."

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"У моєї дівчини був "емоційний" роман із хлопцем із роботи, але вона сказала, що більше з ним не спілкується. Ми були в дорозі, вона була за кермом, а я використовував її телефон для GPS, бо мій розрядився. На телефон дівчини прийшло смс про зустріч завтра. Вона спробувала переконати мене, що хтось просто помилився номером, але я впізнав його – це був хлопець з роботи. За кілька днів я пішов до нашої компанії мобільного зв'язку та отримав копію її журналів викликів. Вона дзвонила йому багато разів протягом тижнів. Це було завжди, коли вона йшла на прогулянку сама вночі, тому що вона "любить спокійний час на самоті". Вона надсилала йому сексуальні селфі, а мені говорила, що робить їх, бо їй просто подобається, який вона має вигляд. Я не можу повірити, наскільки я був дурним, повіривши цій брехливій шахрайці".

"Вона була дуже гаряча, потім холодна. Вона ігнорувала мене кілька днів, а потім раптом захотіла бути зі мною безперервно, а потім знову зникала. Я думав, що їй просто потрібен час на самоті. Однак пізніше я дізнався, що вона починала дистанціюватися, коли спілкувалася з кимось іншим. Коли ці стосунки завершувалися її зрадою, вона поверталася й накидалася на мене. Я підозрюю, через почуття провини".

Цими історіями чоловіки поділилися на популярному у США онлайн-форумі. Ми ж сподіваємося, що вам ніколи не доведеться проживати подібний досвід.