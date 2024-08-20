В целом украинцы начали жениться гораздо реже. По состоянию на август 2024 года украинцы заключили на 15% меньше браков, чем на этот период в 2023 году. Стоит заметить, что в 2024 году впервые поженились меньше пар, чем до начала полномасштабного вторжения.

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Украинцы массово подают заявки через Дию

Михаил Федоров рассказал, что украинцы массово подают заявки на брак через Дию. Сейчас их подали уже более 30 тысяч.

Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ГРАГС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а потом оплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале Дия возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар,

– подчеркнул министр.



Украинцы охотно подают заявки на брак онлайн / Unsplash

Кроме того, Федоров отметил, что совсем скоро в Украине презентуют бракосочетание онлайн по видеосвязи в Дие. Людей призывают тратить время друг на друга, а не на бюрократию.