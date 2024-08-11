Что говорит статистика

Кроме того, в Опендатабот отметили, что эта цифра – на треть меньше, чем это было до 2022 года. Отмечают: в первый год полномасштабного вторжения произошел настоящий свадебный бум. Между тем дальше количество заключенных браков – начало постепенно уменьшаться. В 2024 году новых семей впервые создали меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

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Свадебные тенденции 2024: украинцы чаще разводятся, реже женятся и заключают больше брачных контрактов. Более 72 тысяч браков заключили за первые полгода 2024-го по данным Минюста. Это на 15% меньше, чем в прошлом году,

– говорится в сообщении.



Украинцы в 2024 стали чаще разводиться / Unsplash

Также в Опендатабот отметили, что украинцы начали более осознанно относиться к заключению браков. Все чаще заключают брачные договоры.

Где заключают больше всего браков