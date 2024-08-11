Що каже статистика
Окрім того, в Опендатабот наголосили, що ця цифра – на третину менша, аніж це було до 2022 року. Зауважують: у перший рік повномасштабного вторгнення відбувся справжній весільний бум. Тим часом далі кількість укладених шлюбів – почала поступово зменшуватися. У 2024 році нових родин вперше створили менше, аніж до початку повномасштабного вторгнення.
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Весільні тенденції 2024: українці частіше розлучаються, рідше одружуються та укладають більше шлюбних контрактів. Понад 72 тисячі шлюбів уклали за перші пів року 2024-го за даними Мін'юсту. Це на 15% менше, ніж торік,
– мовиться у повідомленні.
Українці у 2024 стали частіше розлучатися / Unsplash
Також в Опендатабот наголосили, що українці почали більш усвідомлено ставитися до укладання шлюбів. Все частіше укладають шлюбні договори.
Де укладають найбільше шлюбів
- Найбільше шлюбів укладають у Києві. Від початку 2024 року там зареєстрували 9 392 нових сімей.
- На другому місці – Дніпропетровська область. Там зареєстрували 7 076 одружень.
- На третьому місці – Одещина. Там створили 4 896 сімей.