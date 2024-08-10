Майже тиждень українка та британець переписувалися. Тоді жінка ще не підозрювала, що доведеться звертатися до правоохоронців.

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Жінка втратила 2 мільйони гривень

Зрештою, Джонсон заявив, що надіслав новій знайомій коштовні подарунки. Мовиться про бойові нагороди, медалі та валізу доларів США. Українці залишалося лише оплатити "доставку". Відправити гроші потрібно було на 5 різних рахунків. Зрештою, довірлива українка перерахувала майже 2 мільйони гривень.

Довірливу заявницю не збентежило, що кошти потрібно було надіслати на 5 різних рахунків українських банків. Загалом, вона перекинула майже 2 мільйони гривень. Однак жодного "подарунка" так і не отримала. Відтак зрозуміла, що військовий на прізвище Джонсон, – шахрай, і пішла в поліцію,

– розповіли правоохоронці.

Правоохоронці нагадують українцям про праивла безпеки у мережі. Не потрібно відправляти гроші малознайомим людям. Окрім того, така оплата за доставку "подарунків" – доволі поширена шахрайська схема. На жаль, вже чимало жінок постраждали від дій аферистів.