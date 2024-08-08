Тривалий час Девід намагався знайти своє щастя на сайтах для знайомств. Однак вони лише погіршували ментальний стан хлопця. Змушували його почуватися нецікавим та непривабливим. Зрештою, Девід вирішив не просто пасивно чекати, а взяти долю у свої руки.

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Як Девід став зіркою

Зрештою, Девід орендував білборд. Він розмістив на ньому своє фото з котиком й додав напис про побачення. Також Девід додав посилання на свої соцмережі й зауважив, що має хобі та чудово готує.

Ефект виявився дуже несподіваним для Дейва. Кількість його фолловерів зросла до 6000. Він отримав сотні запрошень на побачення. Хлопець просто шокований та водночас радісний.

Я вже кілька разів думав про те, щоб закрити соцмережі, бо вони надто популярні для мене, щоб з цим упоратися. Я справді не очікував такої реакції та підтримки – це безумство,

– заявив Девід.



Девід став зіркою / The Philadelphia Inquirer

Наразі Девід готовий ходити на побачення. Він зауважує, що до потенційної партнерки має лише декілька критеріїв: вона має дотримуватися лівих поглядів, не ставитися дивно людей, які просто намагаються жити своїм життям, та не влаштовувати підлостей.