Измена – это никогда не вариант. Единственный здоровый вариант – сначала завершить отношения с одним человеком, а тогда – начать строить их с другим. В то же время ученые отметили тенденции, что в определенном возрасте люди более склонны к измене своему партнеру или партнерше, чем в другом.

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Когда мужчины и женщины больше всего склонны к измене

Ученые заметили, что чаще всего обостренное желание попробовать что-то новое возникает у людей, когда приближается круглая дата. Речь идет о 30, 40, 50 лет. Новые эмоции в этом случае – как щит перед старением, которого так боятся некоторые люди.

30, 40, 50 лет – эти цифры пугают людей, которые пытаются порой делать отчаянные шаги. Например, изменить своему партнеру,

– говорят ученые.



Измена разрушает отношения / Unsplash

Самым опасным для отношений ученые назвали возраст 39 лет. В то же время мужчины имеют наибольший риск измены в 25 – 30 лет, а женщины – в 30 – 35 лет. Хотя от себя напомним: в измене всегда виноват предатель, а не возраст.