История Алена и Роми началась в 1957 году. Тогда всемирно известная кинозвезда прилетела в Париж, а в аэропорту ее встретил начинающий актер. Они оба были молодыми и прекрасными. Это могла бы быть любовь с первого взгляда. Однако – нет. Love 24 рассказывает, что известно об их истории.

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Тогда во французскую столицу Роми прибыла на съемки фильма "Кристина". Биографы отмечают, что именно она одобрила Алена, которому часто отказывали в ролях, как своего партнера по съемочной площадке. Однако во время первой встречи он не произвел на нее слишком положительного впечатления. Показался немного высокомерным.

К слову, на то время Роми уже была "императрицей" европейского кинематографа. Именно она сыграла роль Елизаветы Баварской (больше известной как Сисси) – правительницы Австрийской империи. Стоит заметить, что даже сейчас, спустя почти 70 лет, именно Роми считают иконической Сисси, а уютные фильмы режиссера Эрнста Маришки не потеряли своей актуальности.

От коллег до самой красивой пары века

На съемочной площадке "Кристины" отношения Роми и Алена развивались медленно и красиво. Все понимали, что между ними что-то происходит. Будущая пара не торопила события, однако когда после завершения съемок они начали жить вместе, никто особо не удивился.

Ради этих отношений Роми отказалась от привычной жизни в Австрии, где ею восхищались, и начала строить будущее в Париже. Ее родители – известные актеры – не одобряли Алена как кавалера их дочери. Они хотели, чтобы этот роман, по крайней мере, приобрел официальность. Ален согласился с этим. Роскошная помолвка состоялась в Альпах.



Ален и Роми / Getty images

Казалось, что впереди – годы, десятилетия счастья. Однако почти с самого начала что-то пошло не так. Роми и Ален были слишком разными, а их отношения напоминали американские горки. От моментов счастья с игристым и огнями ничего Парижа до очень громких ссор, во время которых легко билась посуда.

Чем дальше, тем несчастнее чувствовала себя Роми. Тем более, что во Франции ее карьера развивалась медленнее, чем ей хотелось. А популярность Алена достигала космических высот. В конце концов, Роми все чаще оставалась дома, а Ален – все реже там бывал.

В конце концов, именно Аден поставил точку в этих отношениях. Он оставил Роми записку и букет черных роз. А уже вскоре весь Париж обсуждал отношения актера с моделью Натали Бартелеми. Вскоре Роми нашла свое недолгое счастье с немецким актером и режиссером Гарри Мееном.

"Я все-таки выучил ради тебя"

Завершение отношений Роми и Алена нельзя считать финалом этой истории. Когда они снова встретились на съемочной площадке, многие заметили, что между ними осталась крепкая связь. Хотя повторения романа у них не было, Роми и Ален оставались во вселенных друг друга остаток жизни.

Роми Шнайдер ушла из жизни в 1982 году. Ей было всего 43 года. Официальная причина – инфаркт, хотя в прессе ходили слухи о самоубийстве (незадолго до этого Роми потеряла сына). Именно Ален организовал ее похороны. Говорят, что на могилу бывшей (?) возлюбленной он положил записку. Там были слова на немецком. На ее родном языке. Ich liebe dich meine Liebe, – написал Ален и добавил, что все-таки выучил это ради нее.

Он пережил ее более чем на 40 лет. И, по словам биографов, продолжал сожалеть, что их история не получила другого финала.