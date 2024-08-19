Історія Алена й Ромі розпочалася 1957 року. Тоді всесвітньо відома кінозірка прилетіла до Парижа, а в аеропорту її зустрів актор-початківець. Вони обоє були молодими й прекрасними. Це могло б бути кохання з першого погляду. Однак – ні. Love 24 розповідає, що відомо про їхню історію.

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Тоді у французьку столицю Ромі прибула на зйомки фільму "Крістіна". Біографи зауважують, що саме вона схвалила Алена, якому часто відмовляли у ролях, як свого партнера по знімальному майданчику. Однак під час першої зустрічі він не справив на неї надто позитивного враження. Видався трохи зарозумілим.

До слова, на той час Ромі вже була "імператрицею" європейського кінематографа. Саме вона зіграла роль Єлизавети Баварської (більше відомої як Сіссі) – правительки Австрійської імперії. Варто зауважити, що навіть зараз, через майже 70 років, саме Ромі вважають іконічною Сіссі, а затишні фільми режисера Ернста Марішки не втратили своєї актуальності.

Від колег до найкрасивішої пари століття

На знімальному майданчику "Крістіни" стосунки Ромі та Алена розвивалися повільно й красиво. Всі розуміли, що між ними щось відбувається. Майбутня пара не квапила події, однак коли після завершення зйомок вони почали жити разом, ніхто особливо не здивувався.

Заради цих стосунків Ромі відмовилася від звичного життя в Австрії, де нею захоплювалися, й почала будувати майбутнє у Парижі. Її батьки – відомі актори – не схвалювали Алена як кавалера їхньої доньки. Вони хотіли, щоб цей роман, принаймні, набув офіційності. Ален погодився з цим. Розкішні заручини відбулися в Альпах.



Ален і Ромі / Getty images

Здавалося, що попереду – роки, десятиліття щастя. Однак майже від самого початку щось пішло не так. Ромі й Ален були надто різними, а їхні стосунки нагадували американські гірки. Від моментів щастя з ігристим й вогнями нічого Парижа до дуже гучних сварок, під час яких легко бився посуд.

Чим далі, тим нещаснішою почувалася Ромі. Тим більше, що у Франції її кар'єра розвивалася повільніше, аніж їй хотілося. А популярність Алена сягала космічних висот. Зрештою, Ромі все частіше залишалася вдома, а Ален –все рідше там бував.

Зрештою, саме Аден поставив крапку у цих стосунках. Він залишив Ромі записку й букет чорних троянд. А вже невдовзі весь Париж обговорював стосунки актора з моделлю Наталі Бартелемі. Невдовзі Ромі знайшла своє недовге щастя з німецьким актором і режисером Гаррі Меєном.

"Я все-таки вивчив заради тебе"

Завершення стосунків Ромі й Алена не можна вважати фіналом цієї історії. Коли вони знову зустрілися на знімальному майданчику, багато хто зауважив, що між ними залишився міцний зв'язок. Хоча повторення роману у них не було, Ромі й Ален залишалися у всесвітах одне одного решту життя.

Ромі Шнайдер пішла з життя у 1982 році. Їй було лише 43 роки. Офіційна причина – інфаркт, хоча у пресі ходили чутки про самогубство (незадовго до цього Ромі втратила сина). Саме Ален організував її похорон. Кажуть, що на могилу колишній (?) коханій він поклав записку. Там були слова німецькою. Її рідною мовою. Ich liebe dich meine Liebe, – написав Ален й додав, що все-таки вивчив це заради неї.

Він пережив її на понад 40 років. І, за словами біографів, продовжував шкодувати, що їхня історія не отримала іншого фіналу.