Зрада – це ніколи не варіант. Єдиний здоровий варіант – спершу завершити стосунки з однією людиною, а тоді – почати будувати їх з іншою. Водночас вчені відзначили тенденції, що у певному віці люди більш схильні зради свого партнера або партнерку, аніж в іншому.

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Коли чоловіки та жінки найбільше схильні до зради

Вчені зауважили, що найчастіше загострене бажання спробувати щось нове виникає у людей, коли наближається кругла дата. Мовиться про 30, 40, 50 років. Нові емоції у цьому випадку – наче щит перед старінням, якого так бояться деякі люди.

30, 40, 50 років – ці цифри лякають людей, які намагаються часом робити відчайдушні кроки. Наприклад, змінити свого партнера,

– кажуть вчені.



Зрада руйнує стосунки / Unsplash

Найнебезпечнішим для стосунків вчені назвали вік 39 років. Водночас чоловіки мають найбільший ризик зради у 25 – 30 років, а жінки – в 30 – 35 років. Хоча від себе нагадаємо: у зраді завжди винен зрадник, а не вік.