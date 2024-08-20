Загалом українці почали одружуватися набагато рідше. Станом на серпень 2024 року українці уклали на 15% менше шлюбів, ніж на цей період у 2023 році. Варто зауважити, що у 2024 році вперше одружилися менше пар, аніж до початку повномасштабного вторгнення.

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Українці масово подають заявки через Дію

Михайло Федоров розповів, що українці масово подають заявки на шлюб через Дію. Наразі їх подали вже понад 30 тисяч.

Раніше в молодят був забіг на довгі дистанції: піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито. Півтора року тому запустили на порталі Дія можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар,

– наголосив міністр.



Українці охоче подають заявки на шлюб онлайн / Unsplash

Окрім того, Федоров наголосив, що зовсім скоро в Україні презентують одруження онлайн по відеозв'язку в Дії. Людей закликають витрачати час одне на одного, а не на бюрократію.