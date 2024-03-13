Уже до конца марта: у трех знаков зодиака начнется новый этап отношений
Уже в первый весенний месяц часть людей ждет новый этап отношений. Некоторые выйдут замуж или женятся.
Близнецы, Скорпион и Водолей, до конца марта вас ждут серьезные изменения в личной жизни. Что именно, пишет Love 24.
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Близнецы
Вы встретите особенного человека. Все очень быстро закрутится. Вместе будет так душевно и комфортно. Поэтому вскоре решитесь на серьезный шаг. В частности, это может быть свадьба.
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Скорпион
Совсем скоро ваша жизнь может измениться. Решитесь на серьезный шаг – жить вместе с любимым человеком.
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Водолей
В марте можете узнать очень приятную новость. Вероятно, пополнение в семье. Это укрепит ваши отношения.
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