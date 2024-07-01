Внучка королевы Елизаветы II впервые в жизни вышла в свет с бойфрендом

Леди Луиза Виндзор впервые вышла в свет с таинственным незнакомцем. Поклонники сразу начали обсуждать их возможные отношения. Новый роман среди членов британской королевской семьи всегда сенсация.

Стоит заметить, что леди Луиза не афиширует детали своей личной жизни. Известно, что сейчас она учится в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Именно там в свое время впервые встретились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Поговаривают, что леди Луиза тоже познакомилась со своим бойфрендом – Феликсом да Силва-Клемп – в стенах учебного заведения.

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Впервые с таинственным бойфрендом леди Луиза появилась во время Sandringham Horse Driving Trials. Она управляла телегой, а Феликс ей помогал. Кроме того, юноша общался с мамой Луизы – герцогиней Софией Единбургской.



Леди Луиза и Феликс / Hello

Фото Луизы и Феликса вирусятся в сети. Люди с нетерпением хотят узнать больше об этих отношениях. Мир в ожидании новой романтической сказки.

Что известно о леди Луизе

Леди Луиза – дочь герцогини Эдинбургской Софи и принца Эдварда, внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Она не работает на корону и лишь изредка появляется на публичных мероприятиях. Леди Луизе – 20 лет. Сейчас она учится в университете и планирует свое будущее. Родители поддерживают такой выбор Луизы.