Варто зауважити, що леді Луїза не афішує деталі свого особистого життя. Відомо, що наразі вона навчається в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії. Саме там свого часу вперше зустрілися принц Вільям та Кейт Міддлтон. Подейкують, що леді Луїза теж познайомилася зі своїм бойфрендом – Феліксом да Сілва-Клемп – у стінах навчального закладу.

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Вперше з таємничим бойфрендом леді Луїза з'явилася під час Sandringham Horse Driving Trials. Вона керувала возом, а Фелікс їй допомагав. Окрім того, юнак спілкувався з мамою Луїзи – герцогинею Софією Єдинбурзькою.



Леді Луїза і Фелікс / Hello

Фото Луїзи та Фелікса вірусяться у мережі. Люди з нетерпінням хочуть дізнатися більше про ці стосунки. Світ в очікуванні нової романтичної казки.

Що відомо про леді Луїзу

Леді Луїза – донька герцогині Единбурзької Софі та принца Едварда, онука королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа. Вона не працює на корону та лише зрідка з'являється на публічних заходах. Леді Луїзі – 20. Наразі вона навчається в університеті та планує своє майбутнє. Батьки підтримують такий вибір Луїзи.