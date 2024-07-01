Стоит заметить, что леди Луиза не афиширует детали своей личной жизни. Известно, что сейчас она учится в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Именно там в свое время впервые встретились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Поговаривают, что леди Луиза тоже познакомилась со своим бойфрендом – Феликсом да Силва-Клемп – в стенах учебного заведения.

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Впервые с таинственным бойфрендом леди Луиза появилась во время Sandringham Horse Driving Trials. Она управляла телегой, а Феликс ей помогал. Кроме того, юноша общался с мамой Луизы – герцогиней Софией Единбургской.



Леди Луиза и Феликс / Hello

Фото Луизы и Феликса вирусятся в сети. Люди с нетерпением хотят узнать больше об этих отношениях. Мир в ожидании новой романтической сказки.

Что известно о леди Луизе

Леди Луиза – дочь герцогини Эдинбургской Софи и принца Эдварда, внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Она не работает на корону и лишь изредка появляется на публичных мероприятиях. Леди Луизе – 20 лет. Сейчас она учится в университете и планирует свое будущее. Родители поддерживают такой выбор Луизы.