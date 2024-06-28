В пятницу, 28 июня, Маску исполнилось 53 года. По этому случаю Love 24 рассказывает, что известно о его личной жизни.

Обратите внимание Дантесу – 36 лет: как сложилась личная жизнь певца после развода с Дорофеевой

Маск был трижды женат, но с двумя женами

Со своей первой женой Джастин Илон познакомился во время учебы в университете в Канаде. Будущий миллиардер увидел будущую возлюбленную в студенческой гостиной. Симпатия возникла с первого взгляда. Илон пригласил Джастин на мороженое. Сначала девушка согласилась, а потом передумала и написала Маску записку с отказом. Через несколько часов, когда Джастин работала над своим испанским текстом, возле нее "материализовался" Маск с двумя порциями шоколадного мороженого.

С тех пор будущий миллиардер начал ухаживать за Джастин. Проблемой для него не стало и то, что девушка уехала на год в Японию. Разлука только усилила "химию" между ними. В конце концов, Джастин "сдалась" и переехала к Маску в Калифорнию. В 2000 году они поженились. Хотя Джастин замечает, что уже тогда определенные "красные флажки" указывали: этот союз будет сложным. В конце концов, ей даже приходилось напоминать Маску: "я – твоя жена, не твоя наемная работница". В ответ он заявил, что если бы Джастин была работницей, он бы ее уволил.

Вместе супруги пережили трагедию. Их первенец умер от синдрома внезапной детской смерти в 10 недель. Джастин и Илон переживали это по-разному, однако решили как можно быстрее стать родителями еще раз. В конце концов, у пары родились 5 сыновей. В 2008 году супруги развелись.



Илон и Джастин / People

Уже через несколько недель после развода с Джастином Маск обручился с актрисой Талулой Райли. В конце концов, они дважды поженились и дважды развелись. Несмотря на такие романтические перипетии, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Роман с Эмбер Херд и космические отношения с Grimes

Еще во время первого развода с Райли Маск попросил познакомить его со скандальной Эмбер Херд. В то же время на запланированный романтический ужин актриса не пришла. Тогда она уже находилась в отношениях с актером Джонни Деппом. Впоследствии он заявил, что роман Херд и Маска начался еще в 2015 году. В то же время актриса опровергала эту информацию и заявила, что первое официальное знакомство с миллиардером состоялось уже в 2016 году во время бала Met Gala. Отношения развивались очень бурно. Херд даже познакомилась с детьми Маска. Однако в 2017 году пара разошлась. Инициатором разрыва якобы был Маск. Он заявил, что они с Херд завершили свои отношения на дружеской ноте.



Депп и Херд / Getty Images

Крайними самыми громкими отношениями Маска был роман с певицей Grimes. Поклонники пары замечали, что у них обоих – космический вайб. У Grimes и Маска родились двое детей. Пара то сходилась, то расставалась. В конце концов, они решили поставить точку в этих отношениях.

Также у Маска есть двое детей от Шивон Зилис. В то же время она заявила, что не состоит в отношениях с Маском.