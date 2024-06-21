Лане Дель Рей не очень везет в личной жизни, ведь у нее еще никогда не было длительных отношений. Что известно о романах знаменитости и свободно ли ее сердце сейчас – пишет Love24.

Читайте также Мы как Зендея и Том Холланд, – пара с разницей в росте рассказала о хейте окружения

Музыка и любовь

В жизни Ланы Дель Рей было немало мужчин, но ни одни ее отношения пока не переросли в семью. Бешеную популярность певица получила в 2012 году и в тот период она встречалась с шотландским певцом и автором песен Барри-Джеймсом О'Нилом. Между исполнителями были не только романтические отношения, но и деловые, ведь Лана и Барри-Джеймс вместе писали невероятную музыку.

Лана Дель Рей и Барри-Джеймс О'Нил в клипе на песню Summer wine: видео

В начале 2013 года певицу заметили с бриллиантовым кольцом, поэтому все начали говорить, что творческая пара обручилась. Однако уже в 2014 году влюбленные разошлись.

Он замечательный человек. Но есть некоторые вещи, с которыми ему приходится иметь дело. Я не буду объяснять это подробно. Это было трудно для наших отношений. Я больше не чувствовала себя свободной,

– объясняла Лана.

Музыкант впоследствии признался, что девушке действительно было с ним непросто, ведь в то время он страдал из-за депрессии и бессонницы. Несмотря на разрыв, исполнителям удалось остаться в хороших отношениях. В 2021 году Барри-Джеймс помогал Лане работать над альбомом Blue Banisters.

К теме Почему не удается найти любовь: честная и жесткая правда

Роман с полицейским

Летом 2014 года певица много времени проводила с итальянским фотографом Франческо Карроцинни. Их роман, вероятно, длился чуть больше года. Впоследствии Лане Дель Рей начали приписывать отношения с рэпером G-Eazy, а в сентябре 2019 года знаменитость появилась на публике с полицейским Шоном Ларкиным. Эти отношения Лана официально подтвердила спустя полгода.

В 2020 году пара даже вместе вышла на красную дорожку перед церемонией награждения "Грэмми". Влюбленные постоянно летали между Лос-Анджелесом, где жила Лана, и Талсой, что в штате Оклахома, откуда родом Шон.

В Талсе мы тусовались с моими друзьями из правоохранительных органов и их женами. Мы все вместе гуляли на "Суперкубке", ужинали и тому подобное. Обычные вещи, которые пары делают со своими друзьями,

– рассказывал Ларкин.

Однако вскоре и эти отношения певицы завершились. Причиной якобы стал напряженный график.



Лана Дель Рей с Шоном Ларкиным / Фото из инстаграма певицы

Дальше помолвки дело не доходит

Вскоре после разрыва с Шоном Лана начала встречаться с музыкантом Клейтоном Джонсоном. Инсайдеры поговаривали о помолвке пары, однако свадьбой их история не завершилась.

В марте 2023 года Лану снова заметили с кольцом и слухи о помолвке возобновились. На этот раз избранником певицы был музыкальный менеджер Эван Виникер. Но и эта история завершилась так же, как предыдущая.



Жених Ланы Дель Рей – Эван Виникер / Фото из его инстаграма

В декабре 2023 года певица призналась, что ее сердце свободно: "Я сейчас точно не влюблена".