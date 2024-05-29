Кристина Чопко – психолог, арттерапевт, аспирантка кафедры психологии – рассказала, почему некоторым людям не удается найти любовь. На самом деле – все очень просто. Главное: понять свои ошибки и не повторять их.

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Почему не удается найти свою любовь

Понимание того, какой должен быть партнер или партнерша, – слишком размыто. Стоит понять, чего вы ищете в отношениях. Для этого можно создать список желаемых характеристик для потенциального партнера или партнерши. Однако стоит помнить, что субъективных – по внешности – там должно быть минимум. Потому что жить надо будет с человеком, а не его оболочкой.

Ожидание любви с первого взгляда. А так, к сожалению, почти не бывает. Сначала может вспыхнуть искра, однако, чтобы она переросла в костер любви, нужно сначала собрать дрова.

Вера, что период влюбленности должен быть вечным. На определенном этапе отношений приходится осознать, что любимый человек – не идеален. На этом этапе следует понимать, готовы ли вы решать конфликты и идти вместе по жизни, принимая характеры друг друга.

Не готовность идти на компромиссы. Всегда стоит помнить, что отношения – не игра в одни ворота. А любимый человек – не соперник, которого надо победить любой ценой.

Также очень важно давать человеку второй шанс после первого свидания. Даже если между вами не вспыхнул фейерверк, не стоит ставить крест на этих отношениях. Сходите еще на 1 – 2 свидания, вдруг вы уже нашли свою судьбу, просто надо еще это понять.