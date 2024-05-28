Сначала Коул откупорил шампанское так, что из бутылки вырвался целый фонтан брызг. Впоследствии он направил их на любимую. На опубликованном видео слышно, как гости кричат "осторожно, торт" и "только не на нее".

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Сначала невеста растерялась, а потом начала улыбаться. После того, как кадры завирусились в сети, Коул получил немало комментариев с осуждением. Люди отмечают, что его поступок – абсолютное неуважение к любимой. Девушке советуют расстаться с ним, пока не поздно. Некоторые женщины признаются, что если бы их женихи так поступили, то уже сами поплавали бы в озере, которое попало в кадр.

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Девушка хочет развестись, потому что любимый нарушил единственное правило

Девушка по имени Лили рассказала, что хочет развестись с мужем через день после свадьбы. Все потому, что любимый нарушил единственное правило, которое она установила перед праздником. Лили просила не пихать ей в лицо торт. В то же время мужчина сделал это.