Христина Чопко – психологиня, арттерапевтка, аспірантка кафедри психології – розповіла, чому деяким людям не вдається знайти кохання. Насправді – все дуже просто. Головне: збагнути свої помилки та не повторювати їх.

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Чому не вдається знайти своє кохання

Розуміння того, який має бути партнер або партнерка, – надто розмите. Варто збагнути, чого ви шукаєте у стосунках. Для цього можна створити список бажаних характеристик для потенційного партнера або партнерки. Однак варто пам'ятати, що суб'єктивних – щодо зовнішності – там має бути мінімум. Бо жити треба буде з людиною, а не її оболонкою.

Очікування кохання з першого погляду. А так, на жаль, майже не буває. Спершу може спалахнути іскра, однак, щоб вона переросла у багаття кохання, потрібно спершу зібрати дрова.

Віра, що період закоханості має бути вічним. На певному етапі стосунків доводиться усвідомити, що кохана людина – не ідеальна. На цьому етапі варто розуміти, чи готові ви розв'язувати конфлікти та йти разом по життю, приймаючи характери одне одного.

Не готовність йти на компроміси. Завжди варто пам'ятати, що стосунки – не гра в одні ворота. А кохана людина – не суперник, якого треба перемогти за будь-яку ціну.

Також дуже важливо давати людині другий шанс після першого побачення. Навіть якщо між вами не спалахнув феєрверк, не варто ставити хрест на цих стосунках. Сходіть ще на 1 – 2 побачення, раптом ви вже знайшли свою долю, просто треба ще це збагнути.