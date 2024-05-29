Разница более заметна, когда Дионн надевает каблуки

Когда 23-летняя Дионн собиралась на первое свидание к 26-летнему Кристиану, то не догадывалась, что парень ниже нее. Ведь на фотографиях это не было заметно.

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Сначала девушка подумала, что стоит на холме, а потом поняла, что Кристиан ниже нее. Рост парня – 165 сантиметров. Дионн была несколько обескуражена, ведь почти на голову превосходила бойфренда.

Он вышел из машины, и я подумала: "Может, я стою на холме?". Я сказала: "О, ты маленький", – а он просто подтвердил. Кристиан подумал, что на этом свидание завершится, но меня это не беспокоило. Я никогда не встречалась с кем-то ниже меня, но решила просто на это не обращать внимания,

– сказала Дионн.

Пара вместе уже 3 года и замечает свою разницу в росте только, когда делает фотографии. Единственная проблема – каблуки, которые так любит одевать Дионн. Только на каблуках девушка чувствует, что таки выше любимого, но она не придает этому большого значения.



Влюбленным безразлично на разницу в росте / Фото из соцсетей

"Когда я на каблуках, то почти на целую голову выше. Мне кажется, будто я беру своего младшего брата на прогулку. Если мы обнимаемся, то его голова на моей груди", – рассказала девушка.

Иногда Дионн шутит из-за роста Кристиана и нежно называет его "мой маленький". Парень не обижается, ведь за жизнь привык к высказываниям о своем росте. Пара говорит, что они как Зендея и Том Холланд, у которых также есть разницы в росте.



Разница более заметна, когда девушка обувает каблуки / Фото из соцсетей

На осуждение незнакомцев влюбленные стараются никак не реагировать, ведь для них главное не мнение людей, а собственные чувства.