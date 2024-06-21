Лані Дель Рей не дуже щастить в особистому житті, адже у неї ще ніколи не було тривалих стосунків. Що відомо про романи знаменитості і чи вільне її серце зараз – пише Love24.

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Музика і кохання

У житті Лани Дель Рей було немало чоловіків, та жодні її стосунки наразі не переросли у сім'ю. Шалену популярність співачка здобула у 2012 році й у той період вона зустрічалася з шотландським співаком і автором пісень Баррі-Джеймсом О'Нілом. Між виконавцями були не тільки романтичні стосунки, а й ділові, адже Лана і Баррі-Джеймс разом писали неймовірну музику.

Лана Дель Рей та Баррі-Джеймс О'Ніл у кліпі на пісню Summer wine: відео

На початку 2013 року співачку помітили з діамантовою каблучкою, то ж всі почали говорити, що творча пара заручилася. Однак вже у 2014 році закохані розійшлися.

Він чудова людина. Але є деякі речі, з якими йому доводиться мати справу. Я не буду пояснювати це докладно. Це було важко для наших стосунків. Я більше не почувалася вільною,

– пояснювала Лана.

Музикант згодом зізнався, що дівчині дійсно було з ним непросто, адже у той час він страждав через депресію та безсоння. Попри розрив, виконавцям вдалося залишитися у хороших стосунках. У 2021 році Баррі-Джеймс допомагав Лані працювати над альбомом Blue Banisters.

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Роман з поліцейським

Влітку 2014 року співачка багато часу проводила з італійським фотографом Франческо Карроцінні. Їхній роман, ймовірно, тривав трохи більше як рік. Згодом Лані Дель Рей почали приписувати стосунки з репером G-Eazy, а у вересні 2019 року знаменитість з'явилася на публіці з поліцейським Шоном Ларкіним. Ці стосунки Лана офіційно підтвердила через пів року.

У 2020 році пара навіть разом вийшла на червону доріжку перед церемонією нагородження "Греммі". Закохані постійно літали між Лос-Анджелесом, де жила Лана, і Талсою, що в штаті Оклахома, звідки родом Шон.

У Талсі ми тусувалися з моїми друзями з правоохоронних органів та їхніми дружинами. Ми всі разом гуляли на "Суперкубку", вечеряли тощо. Звичайні речі, які пари роблять зі своїми друзями,

– розповідав Ларкін.

Однак невдовзі і ці стосунки співачки завершилися. Причиною нібито став напружений графік.



Лана Дель Рей з Шоном Ларкіним / Фото з інстаграму співачки

Далі заручин справа не доходить

Невдовзі після розриву з Шоном Лана почала зустрічатися з музикантом Клейтоном Джонсоном. Інсайдери подейкували про заручини пари, однак весіллям їхня історія не завершилася.

У березні 2023 року Лану знову помітили з каблучкою й чутки про заручини поновилися. На цей раз обранцем співачки був музичний менеджер Еван Вінікер. Та і ця історія завершилася так само, як попередня.



Наречений Лани Дель Рей – Еван Вінікер / Фото з його інстаграму

У грудні 2023 року співачка зізналася, що її серце вільне: "Я зараз точно не закохана".