Накануне Дня святого Валентина 3 знака зодиака разорвут отношения: кто изменит

Часть людей будут одинокими в День святого Валентина. Дело в том, что накануне они разорвут отношения.

Так, Дева, Телец и Лев могут разойтись до 14 февраля. У каждого будет своя причина для расставания.

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Дева

В последнее время вы перестали понимать друг друга. Все чаще возникают конфликтные ситуации. Сядьте и хорошо подумайте чего хотите. Так, неизведанное пугает. Впрочем, возможно хватит мучить друг друга. Впереди еще может быть счастливая история любви.

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Телец

Постоянные ссоры даже на пустом месте до добра не доведут. Сядьте и обсудите все спокойно. Подумайте, примите для себя важное решение.

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Лев

Уже на этой неделе вы можете потерять любимого человека. Отношения разрушит измена. Конечно же, потом будете жалеть об этом. Впрочем, лучше подумайте сейчас, стоит ли прыгать в гречку.

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