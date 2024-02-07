Так, Діва, Телець і Лев можуть розійтися до 14 лютого. У кожного буде своя причина для розставання.

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Діва

Останнім часом ви перестали розуміти одне одного. Дедалі частіше виникають конфліктні ситуації. Сядьте й добре подумайте чого хочете. Так, незвідане лякає. Втім, можливо досить мучити одне одного. Попереду ще може бути щаслива історія кохання.

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Телець

Постійні сварки навіть на пустому місці до добра не доведуть. Сядьте й обговоріть усе спокійно. Подумайте, прийміть для себе важливе рішення.

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Лев

Уже цього тижня ви можете втратити кохану людину. Стосунки зруйнує зрада. Звичайно ж, потім шкодуватимете про це. Втім, краще подумайте зараз, чи варто скакати в гречку.

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