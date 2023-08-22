Речь идет о компромиссе. В критических моментах Уильям и Кейт умеют уступать. В этом материале мы разберемся как правильно идти на компромисс и почему он важен в отношениях.

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Жизнь Уильяма и Кейт

Автор книги "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье" Том Квин продолжает делиться подробностями своего разговора с инсайдером. И в этот раз под прицелом отношения Уильяма и Кейт. Их брак принято считать эталонным, но как и у любых семейных пар у них время от времени возникают разногласия.

Между Кейт и Уильямом возникают недоразумения / Getty Images

Впрочем, эти королевские супруги умеют работать над своими отношениями. И один из главных их рецептов – компромисс.

"Они очень редко жалуются. А если и делают это, то всегда в меру", – пересказывает автор.

Конечно, подкрепляют королевские компромиссы любовь и взаимоуважение. Но умение в нужный момент идти на уступки очень важно в отношениях.

Секрет счастливых компромиссов

Компромисс в отношениях – поиск "золотой середины" между желаниями, привычками или предпочтениями партнеров. Он означает коммуникацию в критических ситуациях: обсуждение проблемы и ее разрешение. Компромисс может быть беспроигрышным для обоих. Но иногда кому-то приходится трансформировать свои потребности, что тоже важно для отношений.

Компромисс является ключом к счастью, благополучию и психическому равновесию партнеров. Он сближает, учит уважать чувства друг друга и доверять. Без компромиссов отношения рискуют быть недолговременными. И в один момент кто-то почувствует упрямство и эгоистичность другого.

Компромисс может быть взаимовыгодным / psychologytoday.com

Поэтому важно научиться "искусству" компромиссов. Выделяют по большей части 5 примеров, где они чаще всего могут возникать:

домашние обязанности . Разделите, кто и за какие дела отвечает в семье. К примеру, кто-то готовит завтрак, другой – застилает кровать. Такое условное распределение будет свидетельствовать о том, что в отношениях существует равенство.

. Разделите, кто и за какие дела отвечает в семье. К примеру, кто-то готовит завтрак, другой – застилает кровать. Такое условное распределение будет свидетельствовать о том, что в отношениях существует равенство. общие увлечения . Комфорт партнеров может начинаться с совместных хобби. Это укрепляет доверие и познание друг друга. Как результат, компромиссы в случае конфликтных ситуаций могут быть приемлемыми для обоих.

. Комфорт партнеров может начинаться с совместных хобби. Это укрепляет доверие и познание друг друга. Как результат, компромиссы в случае конфликтных ситуаций могут быть приемлемыми для обоих. забота о родных . Трудно идти на компромиссы, когда один только отдает, а другой получает. Поэтому важно равноценно заботиться друг о друге и других членах семьи.

. Трудно идти на компромиссы, когда один только отдает, а другой получает. Поэтому важно равноценно заботиться друг о друге и других членах семьи. отдых для обоих . Вопрос компромисса может возникать при планировании совместного отпуска. У каждого из партнеров есть свои пожелания, мечты и предпочтения. Кто-то любит тихий и спокойный отдых, другой – активные прогулки. Следует научиться комбинировать развлечения, если говорится об одном путешествии. Или изменять типы во время новой поездки. Индивидуальный отдых тоже пример компромисса, который может дать новый глоток в отношениях.

. Вопрос компромисса может возникать при планировании совместного отпуска. У каждого из партнеров есть свои пожелания, мечты и предпочтения. Кто-то любит тихий и спокойный отдых, другой – активные прогулки. Следует научиться комбинировать развлечения, если говорится об одном путешествии. Или изменять типы во время новой поездки. Индивидуальный отдых тоже пример компромисса, который может дать новый глоток в отношениях. семейный бюджет О деньгах нужно говорить. Некоторые пары живут на один бюджет, который обеспечивает кто-нибудь из партнеров, другие наоборот. В любом случае следует обсуждать основные принципы ведения домашнего хозяйства, чтобы комфортно было обоим.

Кстати, здесь мы собрали основные советы, как организовать семейный бюджет, чтобы компромиссы были взвешены и приемлемы.