Ни одна пара в мире не застрахована от разногласий во взглядах или действиях и как следствие ссор. В материале 24 Канала вы узнаете почему ссориться – это нормально и как делать так, чтобы "итальянские страсти" шли только на пользу.

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Ссоры Кейт и Уильяма

"Это не идеальный брак! У них потрясающие ссоры" – рассказывает королевский писатель Томас Квинн. Кейт Миддлтон и принц Уильям время от времени вступают в горячие споры. При этом инициировать их может именно мужчина, которого называют более вспыльчивым. Но делают они это довольно экстравагантным способом!

Там, где некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы – Уильям и Кейт бросают друг в друга подушки,

– подчеркнул Квинн.

Во время процесса, похожего на детскую игру, супруги даже успевают придумать друг другу забавные прозвища. Вероятно, одним из факторов, помогающих королевским супругам урегулировать споры, является условная заповедь королевы Елизаветы II: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Так, Уильям перенял манеры своей бабушки, а Кейт достаточно хорошо умеет не жаловаться.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Ссоры укрепляют отношения

Самые крепкие пары много ссорятся. Так считают учёные. По некоторым исследованиям, почти половина пар считают ссоры хотя бы раз в неделю залогом крепких отношений. Даже психологи называют ссору – одной из 7 составляющих здоровых отношений.

Что же дают ссоры:

Так легче общаться. Портит отношения молчания, а не ссора. Лучше сказать то, что беспокоит и разрешить назревающий конфликт.

Портит отношения молчания, а не ссора. Лучше сказать то, что беспокоит и разрешить назревающий конфликт. Избавиться от негатива. Это не самый лучший способ, чтобы выплеснуть эмоций. Но ни один из партнеров – не копилка, чтобы собирать в себе обиды. Возможно, именно во время ссоры вы сможете лучше понять друг друга.

Это не самый лучший способ, чтобы выплеснуть эмоций. Но ни один из партнеров – не копилка, чтобы собирать в себе обиды. Возможно, именно во время ссоры вы сможете лучше понять друг друга. Не все равно. Ссора – демонстрация того, что вам не безразличен партнер и вы готовы ради него или ее меняться.

Ссора – демонстрация того, что вам не безразличен партнер и вы готовы ради него или ее меняться. Более сильная связь. Теория через сопротивление, когда во время ссоры можно больше понять себя и своего партнера. Дойти до сути, найти компромисс – это станет залогом крепких отношений.

Теория через сопротивление, когда во время ссоры можно больше понять себя и своего партнера. Дойти до сути, найти компромисс – это станет залогом крепких отношений. Пылкий огонек. Если не знаете, как "подогреть" свои отношения, то именно ссора может пригодиться. Темпераментные итальянцы не ограничивают себя в эмоциях, но после этого страстно мирятся!

Правила ссор

Ссориться тоже нужно правильно. Этим искусством может овладеть каждый, если применять несколько правил:

Будьте прямыми. Мы уже отмечали, что партнеры – не копилка и множить в себе определенные обиды не стоит. Скорее нужно каждый раз сесть и прямо обсудить ту или иную проблему. Следует говорить прямо, но без обвинений друг друга.

Мы уже отмечали, что партнеры – не копилка и множить в себе определенные обиды не стоит. Скорее нужно каждый раз сесть и прямо обсудить ту или иную проблему. Следует говорить прямо, но без обвинений друг друга. Не заставляйте защищаться своего партнера. Фраза: "ты никогда мне не…" может моментально разрушить весь конструктивный разговор. Ведь партнер будет искать контрпримеры своего поведения. Здесь следует помнить, что за один раз стоит обсуждать какую-то одну проблему и не переходить к другим. Не превращайте одну ссору в сеанс жалоб.

Фраза: "ты никогда мне не…" может моментально разрушить весь конструктивный разговор. Ведь партнер будет искать контрпримеры своего поведения. Здесь следует помнить, что за один раз стоит обсуждать какую-то одну проблему и не переходить к другим. Не превращайте одну ссору в сеанс жалоб. Слушайте своего партнера. Один говорит – другой слушает. Пожалуй, это золотое правило знакомо еще с детства. В отношениях оно может быть подкреплено активным слушанием – перефразируйте слова вашего партнера. Это может избежать не только недоразумений, но и демонстрирует то, что вы умеете слушать.

Один говорит – другой слушает. Пожалуй, это золотое правило знакомо еще с детства. В отношениях оно может быть подкреплено активным слушанием – перефразируйте слова вашего партнера. Это может избежать не только недоразумений, но и демонстрирует то, что вы умеете слушать. Примите другую точку зрения. Все мы разные. Мы по-разному мыслим и воспринимаем информацию, а значит и отношение к ней можем формировать свое личное. Научитесь воспринимать точку зрения своего партнера и поймите на основе чего она сформирована. Это значительно снизит уровень напряжения в некоторых ситуациях.

Все мы разные. Мы по-разному мыслим и воспринимаем информацию, а значит и отношение к ней можем формировать свое личное. Научитесь воспринимать точку зрения своего партнера и поймите на основе чего она сформирована. Это значительно снизит уровень напряжения в некоторых ситуациях. Уважение, а не презрение. Хуже всего, что может продемонстрировать партнер во время ссоры – презрение. Некоторые считают это предвестником развода! Презрение может проявляться даже в невербальном поведении. Оно делает невозможным конструктивное решение проблемы.

Хуже всего, что может продемонстрировать партнер во время ссоры – презрение. Некоторые считают это предвестником развода! Презрение может проявляться даже в невербальном поведении. Оно делает невозможным конструктивное решение проблемы. Временный тайм-аут. В каждой ссоре важно вовремя не просто остановиться, а взять паузу. Даже короткой паузы на несколько вдохов достаточно, чтобы успокоиться и не сказать лишнего. Контроль над своим гневом является ключевым для управления конфликтами.

Итак, ссора – это тоже условное искусство. Зная некоторые правила, она может помочь укрепить отношения. И лучше действовать как Кейт и Уильям – бросаться не вазами, а подушками за закрытыми дверями своей спальни.