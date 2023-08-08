Какую форму выбрать – совместно делить все расходы или иметь деньги только в своем кармане – 24 Канал на примере звездных пар попытался разобраться в ситуации. И собрал несколько советов специалистов, как правильно можно научиться управлять деньгами внутри своей семьи. Все подробности в этом тексте.

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Ты – мне, я – тебе

Актриса Наталка Денисенко в интервью Владимиру Остапчуку рассказала, что до полномасштабного вторжения все деньги были у нее. Ее муж Андрей Фединчик отдавал все жене и таким образом она планировала расходы. Сейчас Андрей защищает Украину в рядах ВСУ и Наталья призналась, что она зарабатывает больше мужа.

Когда мы зарабатывали наравне, иногда снимались вместе, то его деньги уходили в семейный бюджет, а свои я тратила на себя. Но сейчас не так. Я зарабатываю больше, и потому это не мои все личные деньги. Я не наглая,

– поделилась Денисенко.

Наталья Денисенко вместе с мужем Андреем Фединчиком / Instagram natalka_denisenko

Общий семейный бюджета и у актрисы Лилия Ребрик со своим мужем Андреем Диким. Звезда рассказала, что у них действует принцип семейного совещания, где присутствуют обязательно дети. Вместе они планируют какие-нибудь мероприятия и строят мечты.

"Разве мы сейчас в такое время живем? Мне кажется, сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает. Ты – одна большая семья", – добавила актриса в интервью Алине Доротюк.

Совместная семейная копилка у певицы MamaRika и ее мужа Сергея. В интервью Славе Демину женщина призналась, что самая большая статья расходов – еда. Раз в месяц-полтора супруги ездят на большую закупку, поэтому могут оставить достаточно солидную сумму в магазине.

Мы можем зайти в магазин и оставить там 20 – 30 тысяч гривен. Мы покупаем оптом много всего один раз в месяц и затариваем все: химию, моющие средства, еду, какие-то сиропы, крупы – это базовая закупка. Основная статья расходов – это продукты и бензин. Мы больше ни на что и не тратим. Одежду нам дарят бренды за рекламу,

– поделилась звезда.

MamaRika и ее муж Сергей Середа / Instagram mamarika_official

А вот Тоня Матвиенко раньше отмечала, что все деньги, которые она зарабатывает – это ее, а доходы Арсена Мирзояна – их общие. Тем не менее, сохраняют обеспечение звезды тоже в общей копилке и затем вместе планируют расходы.

"Я никогда у него не воровала и не брала какие-то большие суммы. Я примерно знала, сколько у него денег и что я могу что-то купить попросить. Я всегда спрашивала можно ли мне это купить", – сказала Тоня Матвиенко.

Разговор о деньгах

О деньгах нужно говорить. Это не должно быть табу-темой, ведь финансовые недоразумения – одна из самых частых причин разводов. Поэтому следует установить правила игры и при необходимости своевременно корректировать их.

Следовательно, семейный бюджет может быть общий, раздельный и смешанный. В общем следует проговаривать все расходы и сбережения. Особенно если кто-нибудь из партнеров временно не работает. Здесь следует выделить определенные личные средства, за которые человек будет нести личную ответственность.

Вопросы семейного бюджета обязательно стоит обсуждать / Getty Images

Раздельный или смешанный бюджет подразумевает свою зону ответственности для каждого партнера. К примеру, он – покрывает расходы на жилье, она – обеспечивает еду. Здесь проще распоряжаться своими деньгами или откладывать на общие мечты.

Интересной практикой является учет затрат. Время от времени можно подсчитывать самые большие статьи и таким образом анализировать, на чем условно базируется ваша семья. Впрочем, важно не навязывать партнеру свои финансовые привычки.

Здесь мы собрали 6 аргументов почему следует вести семейный бюджет.