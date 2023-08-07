24 Канал собрал интереснейшие истории звезд и разобрался во всех "за" и "против" брачных контрактов. Узнайте подробности в этом материале.

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Контракт между Тринчер и Волошиным

В прошлом году украинская певица Аня Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина. Пара довольно успешна в своих сферах и неудивительно, что они решили заключить брачный контракт. Подтолкнула молодоженов к этому решению мама Ани.

Когда я делал предложение Ани, я не позвал ее маму. Она была в Испании. Мы расписались, и Аня долгое время была в конфликте с матерью. Она сказала: "Живите сколько хотите, но только подпишите брачный договор",

– рассказал Волошин в интервью GLOSTER FM.

Мужчина принял это предложение, но долгое время обсуждал с Аней детали. Далее все по процедуре – юрист составил соответствующий документ, Аня и Саша проверили пункты и подписали его. Таким образом звезды урегулировали свои финансовые вопросы на будущее.

Все состояние останется Бритни

Среди голливудских звезд практика заключения брачных договоров очень популярна. Чтобы не остаться у разбитого корыта, супруги еще в начале решают сколько и какое имущество кому отойдет.

Так, певица Бритни Спирс не потеряет свои 60 миллионов долларов – именно во столько оценивают состояние поп-дивы. В преддверии свадьбы с Сэмом Асгари она подписала соответствующий документ. Известно, что в случае развода мужчина пытался "выбить" из Бритни по 5 миллионов долларов за каждый год их совместной жизни.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари / KEVIN OSTAJEWSKI, SHUTTERSTOCK

Обсуждение соответствующего документа заняло у пары долгое время. Согласно ему, никто не будет претендовать на имущество друг друга. К слову, сейчас Бритни и Сэм переживают не лучшие времена. Поэтому, возможно, брачный контракт как раз и пригодится для них.

Не изменять и не кричать

Зафиксировать в брачном контракте можно не только материальные претензии в случае развода. Но и определить, например, цену измены. Так, певица Джей Ло и актер Бен Аффлек могут получить 5 миллионов долларов в случае неверности одного из партнеров. На такое их решение оказало значительное влияние окружение.

А вот певица Мадонна во время брака с режиссером Гаем Ричи попросила... не кричать на нее и вписала это в договор. Более того, мужчина должен был заботиться об обогащении эмоционального состояния избранницы и читать книги о кабале.

Мадонна и Гай Ричи / dailyrecord.co.uk

Еще интереснее было в отношениях бывших супругов Тома Круза и Кэти Холмс. Согласно одному пункту в брачном контракте, женщина должна была соглашаться со всем, что говорит ее муж. А в разговоре с ним еще и улыбаться. Также Кэти не имела права говорить "бессмысленные вещи".

Надеемся, не эти "правила" стали истиной причиной развода этих звезд.

"За" и "против" контракта

В Украине практика брачных контрактов не так распространена. Мол, сразу прослеживается история "брака по расчету". Но это не так. Брачный контракт может быть заключен как до, так и во время официальных отношений.

Договор определяет имущественные и финансовые права и является гарантией их бесконфликтного разделения в случае развода. Важно, что все пункты брачного договора обязательны к исполнению. В случае нарушения предусмотрены штрафные санкции.

Если бы певица Адель об этом задумалась своевременно, то ее бракоразводный процесс с Саймоном Конекки не был бы таким трудным. В апреле 2019 года пара объявила о расставании, а через 5 месяцев начала бракоразводный процесс.

По поводу воспитания совместного сына Анджело пара договорилась сразу, а вот финансовый вопрос стал краеугольным! Адель должна была отдать 140 миллионов долларов бывшему. А по другим данным – целых 190, потому что никаких контрактов не было заключено.

Поэтому, возможно, брачный контракт в некоторых моментах может значительно облегчить жизнь и сохранить дополнительные нервы.