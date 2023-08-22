Мовиться про компроміс. У критичних моментах Вільям та Кейт вміють поступатися. У цьому матеріалі ми розберемося як правильно йти на компроміс і чому він важливий у стосунках.

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Життя Вільяма та Кейт

Автор книги "Позолочена юність: інтимна історія дорослішання в королівській родині" Том Квін продовжує ділитися подробицями своєї розмови з інсайдером. І цього разу під прицілом стосунки Вільяма та Кейт. Їхній шлюб прийнято вважати еталонним, та як і у будь-яких сімейних пар у них час від часу виникають розбіжності.

Між Кейт та Вільямом виникають непорозуміння / Getty Images

Утім, це королівське подружжя вміє працювати над своїми стосунками. І один із головних їхніх рецептів – компроміс.

"Вони дуже рідко скаржаться. А якщо й роблять це, то завжди в міру", – переповідає автор.

Звісно, підкріплюють королівські компроміси кохання та взаємоповага. Але вміння у потрібний момент йти на поступки дуже важливе у стосунках.

Секрет щасливих компромісів

Компроміс у стосунках – пошук "золотої середини" між бажаннями, звичками чи уподобаннями партнерів. Він означає комунікацію у критичних ситуаціях: обговорення проблеми і її вирішення. Компроміс може бути безпрограшним для обох. Але інколи комусь доводиться трансформувати свої потреби, що теж важливо для стосунків.

Компроміс є ключем до щастя, благополуччя та психічної рівноваги партнерів. Він зближує, вчить поважати почуття одне одного та довіряти. Без компромісів стосунки ризикують бути недовготривалими. І в один момент хтось відчує упертість та егоїстичність іншого.

Компроміс може бути взаємовигідним / psychologytoday.com

Тому важливо навчитися "мистецтву" компромісів. Виділяють здебільшого 5 прикладів, де вони найчастіше можуть виникати:

домашні обов'язки . Розділіть хто і за які справи відповідає у родині. Наприклад, хтось готує сніданок, інший – застеляє ліжко. Такий умовний розподіл свідчитиме про те, що у стосунках існує рівність.

. Розділіть хто і за які справи відповідає у родині. Наприклад, хтось готує сніданок, інший – застеляє ліжко. Такий умовний розподіл свідчитиме про те, що у стосунках існує рівність. спільні захоплення . Комфорт партнерів може починатися зі спільних хобі. Це зміцнює довіру і пізнання одне одного. Як результат, компроміси у випадку конфліктних ситуацій, можуть бути прийнятними для обох.

. Комфорт партнерів може починатися зі спільних хобі. Це зміцнює довіру і пізнання одне одного. Як результат, компроміси у випадку конфліктних ситуацій, можуть бути прийнятними для обох. турбота про рідних . Важко йти на компроміси, коли один лише віддає, а інший все отримує. Тому важливо рівноцінно турбуватися одне про одного та інших членів родини.

. Важко йти на компроміси, коли один лише віддає, а інший все отримує. Тому важливо рівноцінно турбуватися одне про одного та інших членів родини. відпочинок для обох . Питання компромісу може виникати під час планування спільної відпустки. У кожного з партнерів є свої побажання, мрії та уподобання. Хтось полюбляє тихий та розмірений відпочинок – інший любить активні прогулянки. Варто навчитися комбінувати розваги, якщо мовиться про одну подорож. Або змінювати типи під час нової поїздки. Індивідуальний відпочинок – теж приклад компромісу, який може дати новий ковток у стосунках.

. Питання компромісу може виникати під час планування спільної відпустки. У кожного з партнерів є свої побажання, мрії та уподобання. Хтось полюбляє тихий та розмірений відпочинок – інший любить активні прогулянки. Варто навчитися комбінувати розваги, якщо мовиться про одну подорож. Або змінювати типи під час нової поїздки. Індивідуальний відпочинок – теж приклад компромісу, який може дати новий ковток у стосунках. сімейний бюджет. Про гроші треба говорити. Деякі пари живуть на один бюджет, який забезпечує хтось із партнерів, інші навпаки. У будь-якому випадку варто проговорювати основні принципи ведення домашнього господарства, аби комфортно було обом.

До речі, тут ми зібрали основні поради як організувати сімейний бюджет, аби компроміси були зважені та прийнятними.