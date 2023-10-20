Ученые 50 лет исследовали пары и обнаружили, какие типы общения ведут к разводу

За 50 лет два психолога исследовали 40 тысяч пар. Благодаря этому они смогли установить 4 типа общения между партнерами, непременно приводящими к разводу.

Психолог Джессика Гриффин и ее коллега Пеппер Шварц описали свое исследование в книге "Что предвещает развод?". Им удалось систематизировать свои знания и выделить 4 главные причины, приводящие к разводам.

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Какое общение убивает ваш брак

Презрение и пренебрежение (когда один партнер демонстрирует неуважение к другому).

(когда один партнер демонстрирует неуважение к другому). Критика (она касается внешности и действий партнера).

(она касается внешности и действий партнера). Защитная позиция (переложение вины на другого человека).

(переложение вины на другого человека). Игнорирование (когда один партнер не желает общаться с другим и дистанцируется).

Однако есть одна манера общения, которая все же гораздо хуже влияет на брак, чем другие. Речь идет о презрении. Это хуже критики. Это ситуация, когда один партнер в паре считает себя умнее или лучше другого. К примеру, в компании друзей он постоянно перебивает своего любимого человека. Мол, ничего интересного он и так не скажет.

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Презрение разрушает отношения, ведь люди перестают быть командой по жизни. Они теряют чувство единства и становятся конкурентами.

Общение с пренебрежением может объясняться тем, что человек в паре хочет отстоять свою личность. С одной стороны, это нормально, но с другой – вредит самооценке другого человека.



Какое общение разрушает ваши отношения / Фото Unsplash / Priscilla Du Preez

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Как устранить презрение в паре?

Вместо того, чтобы говорить: "Ты снова предпочел своих друзей вместо того, чтобы провести вечер пятницы вдвоем. Ты болван, которому плевать на мои чувства!", – используйте другую формулу для общения.

Поделитесь с партнером тем, что вы чувствуете по поводу определенной ситуации. При этом не используйте оскорбительных слов, а просто поделитесь ощущениями: "Мне грустно и я раздражена. Мне кажется, что ты не любишь меня, потому что не хочешь проводить со мной время".

Предложите разрешение конфликта. Договоритесь о том, как сделать так, чтобы все были счастливы.

Пригласите к разговору: "Как ты считаешь, мы сможем и дальше решать ситуации таким образом?".

Кстати, очень важно создать в отношениях культуру благодарности. Это позволит видеть больше позитивного в партнере. Старайтесь говорить 5 положительных и только 1 негативное утверждение.

Чтобы устранить пренебрежение в общении, попробуйте написать 20 вещей, которые вам нравятся друг в друге. Прочтите этот список в голос и обсудите с партнером. В дальнейшем добавляйте в него новые качества.