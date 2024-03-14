Им постоянно врут: 3 знака зодиака, которых обманывают партнеры
Часть людей очень доверчивы. Даже самые близкие могут воспользоваться этим.
Так, партнеры Рыб, Тельца и Водолея постоянно врут им. Этих знаков зодиака очень легко обмануть, пишет Love 24.
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Рыбы
Рыбам свойственно доверять людям безоговорочно. Поэтому рожденных под этим знаком легко обмануть, чем нередко пользуются другие, в частности, и самые близкие люди.
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Телец
Телец очень ценит стабильность и преданность. Он может долго не признавать очевидную правду, ведь доверяет любимому человеку. Обман разобьет Тельцу сердце.
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Водолей
Водолеи могут быть очень наивными и доверчивыми в отношениях. Не видеть даже очевидные признаки обмана. Эти люди склонны надевать "розовые очки". Их легко обманывают другие.
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