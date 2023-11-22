Дева, Козерог, Лев, Скорпион и Рыбы. Эти люди могут пойти налево уже в первый месяц зимы, пишет 24 Канал.

Важно В декабре 3 знака зодиака будут переживать расставание

Дева

В декабре 2023 года Девы могут не устоять перед соблазном и изменить партнеру или партнерше. Кстати, сделают это далеко не раз.

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Козерог

Козероги почувствуют, что их очень сильно привлекает кое-кто из коллег. Настолько, что могут не удержаться и закрутить служебный роман.

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Лев

Гордые Львы почувствуют невероятное внимание. Они с радостью изменят, а потом постараются сделать вид, что ничего не произошло.

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Скорпион

Горячие и соблазнительные Скорпионы в декабре могут изменить партнеру или партнерше. Сделают это легко и непринужденно.

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Рыбы

В следующем месяце Рыбы могут найти желаемое понимание на стороне. Эти люди, вероятно, не сдержатся, и прыгнуть в гречку.

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