Дева, Козерог, Лев, Скорпион и Рыбы. Эти люди могут пойти налево уже в первый месяц зимы, пишет 24 Канал.
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Дева
В декабре 2023 года Девы могут не устоять перед соблазном и изменить партнеру или партнерше. Кстати, сделают это далеко не раз.
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Козерог
Козероги почувствуют, что их очень сильно привлекает кое-кто из коллег. Настолько, что могут не удержаться и закрутить служебный роман.
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Лев
Гордые Львы почувствуют невероятное внимание. Они с радостью изменят, а потом постараются сделать вид, что ничего не произошло.
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Скорпион
Горячие и соблазнительные Скорпионы в декабре могут изменить партнеру или партнерше. Сделают это легко и непринужденно.
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Рыбы
В следующем месяце Рыбы могут найти желаемое понимание на стороне. Эти люди, вероятно, не сдержатся, и прыгнуть в гречку.
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