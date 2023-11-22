Так, Овен, Дева и Весы, у вас возможны проблемы в личной жизни. Не опускайте руки, в 2024 году все наладится, пишет 24 Канал.
К слову Кому в ноябре разобьют сердце: 3 знака зодиака, которые предадут до конца осени
Овен
В декабре вы можете пережить расставание. Вероятно, это будет очень тяжело. Вы можете чувствовать себя разочарованными и неуверенными в своих действиях. Впрочем, важно помнить, что это только временный период. Как бы это абсурдно ни звучало, со временем раны заживут.
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Дева
В последний месяц 2023 года, вероятно, вы переживете развод. Не позволяйте партнеру или партнерше вытирать о вас ноги. Если человек изменил, то это его выбор, а не ваша вина.
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Весы
Первый месяц зимы может быть не из легких. Впереди вероятно расставание. Это новый этап в вашей жизни и возможность принять лучшие решения для себя. Не стоит терпеть неуважение, измену и обиды.
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