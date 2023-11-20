Следующий год может стать непростым для Близнецов, Льва и Девы. Им грозит развод, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти 4 знака зодиака в 2024 будут переживать неудачи в личной жизни

Дева

Вероятно, в последнее время вам стало тяжело находить с любимым человеком общий язык. Да и вообще чувства уже не так сильны как раньше. Вы оба рассматриваетесь по сторонам. Обсудите все. Возможно, пора каждому пойти по отдельной дороге.

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Лев

Из-за своей чрезмерной постоянной потребности во внимании вы можете слишком часто ревновать любимого человека. Между тем сами, как говорится, не без греха. Перед тем, как изменить, хорошо подумайте, хотите ли причинить боль близкому человеку.

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Обратите внимание Для кого 2024 год станет годом любви: знаки зодиака, в которых наладится личная жизнь

Близнецы

Все чаще в ваших отношениях возникают ссоры. Или долго не можете встретить партнера или партнершу. Возможно, это не лучший период, чтобы начинать что-нибудь серьезное. Особенно если по-взрослому к этому не готовы.

Гороскоп для Близнецов