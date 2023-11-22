Діва, Козоріг, Лев, Скорпіон і Риби. Ці люди можуть піти наліво вже в перший місяць зими, пише 24 Канал.
Важливо У грудні 3 знаки зодіаку переживатимуть розставання
Діва
У грудні 2023 Діви можуть не встояти перед спокусою і зрадити партнера чи партнерку. До речі, зроблять це далеко не один раз.
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Козоріг
Козороги відчують, що їх дуже сильно приваблює дехто з колег. Настільки, що можуть не стриматися й закрутити службовий роман.
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Лев
Горді Леви відчують неймовірну увагу. Вони з радістю зрадять, а тоді намагатимуться вдавати, що нічого не сталося.
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Скорпіон
Гарячі та спокусливі Скорпіони у грудні можуть зрадити партнера чи партнерку. Зроблять це легко та невимушено.
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Риби
Наступного місяця Риби можуть знайти бажане розуміння на стороні. Ці люди, ймовірно, не стримаються, і скочать у гречку.
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