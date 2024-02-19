Овен, Водолей и Рак. Именно эти три знака зодиака в ближайшее время решатся на изменения в личной жизни, пишет Love 24.

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Овен

На этой неделе Овны будут очень решительны и вспыльчивы, что может привести к конфликтам в отношениях. Эти люди могут проявить чрезмерную агрессию и нетерпеливость, что приведет к расставанию.

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Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки будут очень уязвимыми на этой неделе. Впрочем, так и не смогут проявить свои чувства. Из-за недоразумений могут разорвать отношения.

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Водолей

В ближайшие несколько дней Водолеи проявят свою независимость. Они откажутся идти на компромисс. Выберут быть действительно счастливыми.

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