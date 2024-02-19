Овен, Водолій і Рак. Саме ці три знаки зодіаку найближчим часом наважаться на зміни в особистому житті, пише Love 24.

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Овен

Цього тижня Овни будуть дуже рішучі та запальні, що може привести до конфліктів у стосунках. Ці люди можуть проявити надмірну агресію і нетерплячість, що призведе до розставання.

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Рак

Емоційні та чутливі Раки будуть дуже вразливими цього тижня. Втім, так і не зможуть проявити свої почуття. Через непорозуміння можуть розірвати стосунки.

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Водолій

У найближчі кілька днів Водолії проявлять свою незалежність. Вони відмовляться йти на компроміс. Оберуть бути справді щасливими.

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