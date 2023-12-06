Несколько замужних женщин решили анонимно рассказать о своих величайших тайнах. Что они скрывают от мужчин – читайте дальше.

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"Я веду двойную жизнь"

Одна женщина рассказала, что уже долгое время ведет двойную жизнь. Днем она бережная мать и любящая жена, однако как только все ложатся спать, женщина превращается в настоящую звезду видеоигр. Муж думает, что любимая любит проводить время в виртуальных книжных клубах. Однако правда в том, что она командует целыми армиями и покоряет королевства. Виртуальный мир для этой женщины – как солнечный луч в темную ночь. Почему она решила не рассказывать мужчине о своем увлечении – неизвестно.

"Сначала я хотела встречаться с его братом"

Муж этой женщины не знает, что на самом деле она была влюблена в его брата. Женщина активно преследовала старшего брата своего будущего мужа, когда они учились в колледже. Однажды она пришла к нему, чтобы позаниматься математикой, однако встретила милого парня – своего будущего мужа.

Хотя прошло уже много лет, жена никогда не признается любимому, что когда-то считала его брата более симпатичным. Ее муж очень ревнив и просто не переживет этого.



Женщины признаются в своих величайших тайнах / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

"Я действительно очень богата"

Женщина скрывает от мужа свою состоятельность.

Я живу этой простой жизнью с ним, люблю его такой, какой он есть, а не за мой банковский счет или его, и он даже не подозревает, что я наследница,

– рассказала женщина.

У мужчины были подозрения, когда внезапно появились дополнительные деньги на ремонт дома и установку мебели, однако он ничего не сказал.

Сейчас эта тайна начинает давить на женщину, и она хочет признаться в своем богатстве любимому. Однако женщина опасается, что это может повлиять на их отношения.

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"Я использовала наши сбережения, чтобы помочь подруге"

Одна женщина рассказала, что у нее есть общий банковский счет с мужем, на который они откладывают свою зарплату. Ей пришлось снять с этого счета немалую сумму, чтобы помочь подруге оплатить ипотеку за дом, ведь ее уволили с работы.

Женщина не знает, как рассказать мужу, что потратила их общие средства на другого человека, однако оставить подругу в беде она тоже не может.



Женщина потратила деньги из семейного бюджета, чтобы помочь подруге / Фото Pavel Danilyuk, Pexels

"Я ненавижу, как готовит мой муж"

Мужчина этой женщины очень гордится своим рецептом лазаньи. Однако жена не разделяет его восторга. Ей не нравится, как любимый готовит, но она не хочет оскорблять его этим признанием. Так что пока мужчина готовит свою лазанью, женщина торопливо бежит в кладовку, чтобы съесть то, что привез курьер из ресторана.

"Я сделала два аборта, потому что не хочу детей"

Женщина рассказала, что никогда не желала детей. Ее муж тоже был категоричен в этом плане.

Муж говорил, что у нас нет денег, чтобы содержать ребенка. Его отказ иметь детей был одной из причин, почему я выбрала его своим спутником жизни,

– отметила женщина.

Однако сейчас супруги начали хорошо зарабатывать и женщина заметила, как ее муж любит играть с племянниками. Она злится из-за того, что он изменился, ведь женщина и дальше против детей. Она даже сделала два аборта, о чем не сказала мужу.

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"Мое тело – это мое дело, а именно мое тело выдержит основное бремя рождения ребенка. Для меня сейчас важна карьера, которую я строю. Мой муж – моя родственная душа, но я не могу пожертвовать своей жизнью ради него", – подчеркнула она.

Заметим, что держать что-то в тайне от самого близкого и родного человека – сложно. Всегда лучше подобрать правильные слова и признаться во всем.