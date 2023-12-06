Тогда мама Самира обратилась к родным Джаверии с предложением свадьбы. Семья девушки согласилась, да и сама Джаверия охотно сказала "да". В то же время на этом сказка закончилась и началась суровая реальность.

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Джаверия начала подавать документы на визу, чтобы приехать к любимому. В то же время, высшая комиссия Индии дважды отклоняла заявку. А впоследствии влюбленных разучила пандемия COVID-19. Индия пережила настоящий ад.



Влюбленные терпеливо ждали. За это время они глубже узнали друг друга и убедились: это серьезно навсегда. За 5 лет им удалось встретиться только трижды.



И вот, наконец, 2023 год стал тем купидоном, который воссоединил влюбленных. После многочисленных отказов Джаверия, наконец, получила визу и прибыла в Калькутту. Девушка получила 45-дневную визу. Влюбленные уже встретились. Очевидцы счастливого мгновения не сдерживали слез.



Свадьба – запланированная. Джаверия и Самир обменяются заветным "да" уже в январе. Девушка признается, что Индия очень тепло ее встретила.



"Я чувствую себя очень счастливой. В тот момент, когда я въехала в Индию, все поздравили меня и я получала любовь от всех. Я была счастлива, видя величественный прием. Я до сих пор не могу в это поверить", – делится девушка.



Что будет дальше, Самир и Джаверия не знают. В то же время они точно уверены: их любовь справится со всеми препятствиями.