Тоді мама Саміра звернулася до рідних Джаверії з пропозицією весілля. Сім'я дівчини погодилася, та й сама Джаверія охоче сказала "так". Водночас на цьому казка закінчилася, й почалася сувора реальність.

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Джаверія почала подавати документи на візу, аби приїхати до коханого. Водночас вища комісія Індії двічі відхиляла заявку. А згодом закоханих розучила пандемія COVID-19. Індія пережила справжнє пекло.



Закохані терпляче чекали. За цей час вони глибше пізнали одне одного й пересвідчилися: це – серйозно на назавжди. Упродовж 5 років їм вдалося зустрітися лише тричі.



І ось нарешті 2023 рік став тим купідоном, який возз'єднав закоханих. Після численних відмов Джаверія нарешті отримала візу й прибула до Калькутти. Дівчина отримала 45-денну візу. Закохані вже зустрілися. Очевидці щасливої миті не стримували сліз.



Весілля – вже заплановане. Джаверія та Самір обміняються заповітним "так" вже у січні. Дівчина зізнається, що Індія дуже тепло зустріла її.



"Я почуваюся дуже щасливою. У той момент, коли я в'їхала в Індію, усі привітали мене, і я отримувала любов від усіх. Я була щаслива, бачачи величний прийом. Я досі не можу в це повірити", – ділиться дівчина.



Що буде далі Самір та Джаверія не знають. Водночас вони точно впевнені: їхнє кохання подолає усі перешкоди.