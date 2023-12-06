Декілька одружених жінок вирішили анонімно розповісти про свої найбільші таємниці. Що вони приховують від чоловіків – читайте далі.

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"Я веду подвійне життя"

Одна жінка розповіла, що вже тривалий час веде подвійне життя. Вдень вона дбайлива матір та любляча дружина, однак як тільки всі лягають спати, жінка перетворюється на справжню зірку відеоігор. Чоловік думає, що кохана полюбляє проводити час у віртуальних книжкових клубах. Однак правда в тому, що вона командує цілими арміями та підкорює королівства. Віртуальний світ для цієї жінки – як сонячний промінь в темну ніч. Чому вона вирішила не розповідати чоловіку про своє захоплення – невідомо.

"Спочатку я хотіла зустрічатися з його братом"

Чоловік цієї жінки не знає, що насправді спершу вона була закохана в його брата. Жінка активно переслідувала старшого брата свого майбутнього чоловіка, коли вони навчалися в коледжі. Якось вона прийшла до нього, щоб позайматися математикою, однак зустріла милого хлопця – свого майбутнього чоловіка.

Хоч минуло вже багато років, та дружина ніколи не зізнається коханому, що колись вважала його брата симпатичнішим. Її чоловік дуже ревнивий і просто не переживе цього.



Жінки зізнаються у своїх найбільших таємницях / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

"Я насправді дуже багата"

Жінка приховує від чоловіка свою заможність.

Я живу цим простим життям з ним, люблю його таким, який він є, а не за мій банківський рахунок чи його, і він навіть не підозрює, що я спадкоємиця,

– розповіла жінка.

У чоловіка були підозри, коли раптово з'явилися додаткові гроші на ремонт дому та встановлення меблів, однак він нічого не сказав.

Зараз ця таємниця починає тиснути на жінку, і вона хоче зізнатися у своєму багатстві коханому. Однак жінка боїться, що це може вплинути на їхні стосунки.

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"Я використала наші заощадження, щоб допомогти подрузі"

Одна жінка розповіла, що має спільний банківський рахунок з чоловіком, на який вони відкладають свою зарплату. Їй довелося зняти з цього рахунку чималу суму, щоб допомогти подрузі сплатити іпотеку за будинок, адже ту звільнили з роботи.

Жінка не знає, як розповісти чоловіку, що витратила їхні спільні кошти на іншу людину, однак залишити подругу у біді вона також не може.



Жінка витратила гроші з сімейного бюджету, щоб допомогти подрузі / Фото Pavel Danilyuk, Pexels

"Я ненавиджу, як готує мій чоловік"

Чоловік цієї жінки дуже пишається своїм рецептом лазаньї. Однак дружина не поділяє його захвату. Їй не подобається, як коханий готує, але вона не хоче ображати його цим зізнанням. То ж поки чоловік готує свою лазанью, жінка похапцем біжить у комірку, аби з'їсти те, що привіз кур'єр з ресторану.

"Я зробила два аборти, бо не хочу дітей"

Жінка розповіла, що ніколи не хотіла дітей. Її чоловік також був категоричний у цьому плані.

Чоловік говорив, що у нас нема грошей для того, щоб утримувати дитину. Його відмова мати дітей була однією з причин, чому я вибрала його своїм супутником життя,

– зазначила жінка.

Однак зараз подружжя почало добре заробляти і жінка помітила, як її чоловік любить гратися з племінниками. Вона злиться через те, що він змінився, адже жінка і далі проти дітей. Вона навіть зробила два аборти, про що не сказала чоловіку.

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"Моє тіло – це моє діло, а саме моє тіло витримає основний тягар народження дитини. Для мене зараз важлива кар'єра, яку я будують. Мій чоловік – моя споріднена душа, але я не можу пожертвувати своїм життям заради нього", – підкреслила вона.

Зауважимо, що тримати щось у таємниці від найближчої та найріднішої людини – складно. Завжди краще підібрати правильні слова й зізнатися у всьому.