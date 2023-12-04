Сара и Уэйн познакомились в христианском лагере, когда им было по 16 и 17 лет. Целый год их отношения были дружественными, и только в июне 2018 года они стали романтичными.

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На свидании всегда был третий

Мы оба были воспитаны, чтобы сохранить себя для брака. Мы уважали друг друга, чтобы ждать,

– рассказала женщина.

Сара вспомнила, что на свидание с ними всегда ходил кто-то третий, поэтому влюбленные редко оставались наедине. В феврале 2019 года Уэйн сделал предложение любимой, и только после того они начали обниматься, когда сидели на диване. Пара решила не целоваться, ведь поцелуи могли бы привести к чему-нибудь более серьезному.



После помолвки пара только обнималась / Фото Сары

Каким стал первый поцелуй

Сара рассказала, что такое воздержание требовало большого контроля. В июле 2019 года у влюбленных была свадьба, поэтому они впервые поцеловались, когда стояли у алтаря. Женщина отметила, что это было достаточно жестко и неловко, ведь никто не знал, что нужно делать. В первую брачную ночь молодожены впервые занялись сексом.

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На свадьбе, где мы впервые поцеловались, было очень тяжело. Мы не знали, что делаем. Наш первый поцелуй длился всего несколько секунд. Мы поженились, и это было немного неудобно,

– рассказала женщина.

Сейчас Сара не жалеет, что они с Уэйном одобрили такое решение. Женщина довольна своей семейной жизнью. Сразу после свадьбы супруги начали планировать детей. Три года попыток наконец-то завершились успешно, и в октябре 2022 года Сара забеременела. В июне следующего года у супругов родилась дочь Эддисон.



Супруги счастливы в своем браке / Фото Сары

Сара считает свой брак счастливым и здоровым, а двухлетнее воздержание от физических отношений, по мнению женщины, наоборот помогло им сблизиться.