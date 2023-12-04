Драма на свадьбе произошла в Багдаде – столице Ирака. Во время празднования своей свадьбы девушка заказала песню Meistra Lamis Khan и начала танцевать. Она даже не подозревала, что это поставит точку в ее семейной жизни.

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Жениха возмутил отрывок из песни. В частности, строчки "я доминирую" и "я сведу тебя с ума, если ты посмотришь на других женщин на улице" он воспринял как личное оскорбление. Кроме того, мужчине не понравился танец любимой.

Между семьями жениха и невесты разразился конфликт. В конце концов, дошло даже до драки. Завершилась свадьба тем, что жених подал на развод. Можем сказать, что невесте повезло. Ведь если ваш избранник указывает, какую музыку вам слушать, это явный "красный флажок".

К слову, это уже не в первый раз брак завершается из-за песни Meistra. Похожий случай произошел в Иордании. Там мужчина также подал на развод из-за того, что невеста заказала этот трек.