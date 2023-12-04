Драма на весіллі сталася у Багдаді – столиці Іраку. Під час святкування власного весілля дівчина замовила пісню Meistra Lamis Khan й почала танцювати. Вона навіть гадки не мала, що це поставить крапку у її сімейному житті.

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Нареченого обурив уривок з пісні. Зокрема, рядки "я доміную" та "я зведу тебе з розуму, якщо ти подивишся на інших жінок на вулиці" він сприйняв як особисту образу. Окрім того, чоловікові не сподобався танець коханої.

Між сім'ями нареченого та нареченої спалахнув конфлікт. Зрештою, дійшло навіть до бійки. Завершилося весілля тим, що наречений подав на розлучення. Можемо сказати, що нареченій пощастило. Бо якщо ваш обранець вказує, яку музику вам слухати, це – явний "червоний прапорець".

До слова, це вже не вперше шлюб завершується через пісню Meistra. Схожий випадок трапився в Йорданії. Там чоловік також подав на розлучення через те, що наречена замовила цей трек.