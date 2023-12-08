Таким прогнозом поделился популярный фотосервис Pinterest. Многие женихи и невесты черпают вдохновение и идеи для собственной свадьбы именно из него. Поэтому на основе самых популярных запросов пользователей, Pinterest сформировал отчет о том, какая свадьба будет актуальной, стильной и трендовой в 2024 году.

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70-е возвращаются

По данным Pinterest, пользователи гораздо чаще начали писать в поиске "крутая свадьба", "невеста 70-х", "свадьба в стиле ретро". Это означает, что в 2024 году популярен декор, который будет создавать атмосферу 70-лет. Речь идет о ярких оттенках, зеркальных шарах и экстравагантной одежде.

Эта тенденция внедряется в свадьбу разными способами, как оформление приглашений, поощрение гостей придерживаться дресс-кода 70-х годов, смелые и яркие цвета, музыка 70-х и т.д.

– рассказал руководитель отдела глобальных тенденций и анализа Pinterest Сидни Стенбек.



Популярный свадебный декор / Фото Hannah Baldwin

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Если вы решите подражать этому тренду, то ваша свадьба точно будет очень веселой. Настроение на свадьбе среди прочего задают декорации. С такими яркими цветами, ноги сами потянут вас на танцпол.



Какой свадебный декор выбрать в 2024 году / Фото Hannah Baldwin

Обратите внимание! Ранее мы писали о главных свадебных тенденциях в 2024 году. В материале собрано все – от места проведения до подарков гостям. Поэтому, если вы планируете свадьбу, – обязательно загляните сюда.